Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен ответил на вопрос о будущем Доменико Тедеско на посту наставника бельгийской сборной.

— Нужно несколько дней, чтобы все обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу, — приводит слова Веркаутерена российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Бельгии проиграла Франции с минимальным счетом 0:1 и покинула турнир.

Действующий трудовой договор 38-летнего Тедеско с командой рассчитан до конца июля 2026 года.