Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024

Сборная Италии бесславно завершила защиту титула чемпиона Европы. Команда Лучано Спаллетти вылетела уже на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии со счётом 0:2.

Как сообщает на своих страницах La Repubblica, внутри сборной Италии на турнире не было единства. Так, футболисты не разделяли принципы и идеи Лучано Спаллетти. Некоторые даже упрекали тренера за его подход к работе.

Отмечается, что были и проблемы с Николо Фаджоли. Ряд игроков считают его «стукачом» из-за дачи показаний по делу Сандро Тонали о нарушении правил по ставкам.

Ранее было объявлено, что Лучано Спаллетти продолжит работу со сборной Италии.