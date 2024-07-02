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Чемпионат Европы по футболу 2024

Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024

02 Июля 2024 • 13:49 Комментировать

Сборная Италии бесславно завершила защиту титула чемпиона Европы. Команда Лучано Спаллетти вылетела уже на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии со счётом 0:2.

Как сообщает на своих страницах La Repubblica, внутри сборной Италии на турнире не было единства. Так, футболисты не разделяли принципы и идеи Лучано Спаллетти. Некоторые даже упрекали тренера за его подход к работе.

Отмечается, что были и проблемы с Николо Фаджоли. Ряд игроков считают его «стукачом» из-за дачи показаний по делу Сандро Тонали о нарушении правил по ставкам.  

Ранее было объявлено, что Лучано Спаллетти продолжит работу со сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти
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