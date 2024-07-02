Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти

В понедельник вечером сборная Португалии обыграла Словению по пенальти и пробилась в четвертьфинал Евро-2024. По ходу первого дополнительного тайма португальцы могли открыть счёт, но Криштиану Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар – вратарь Ян Облак потащил удар.

Комментарий по поводу Роналду дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Роналду – артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький… А вот вратарь португальцев – истинный худрук…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что вратарь Диогу Кошта в серии пенальти отбил все три удара.