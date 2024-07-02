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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция

02 Июля 2024 • 13:35 Комментировать
Австрия
...
Турция
1 2.00 X 3.30 2 4.50
Через 7 ч. 37 мин.

Известный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Австрии и Турции.

Генич заявил, что в данном поединке можно поставить на чистую победу Австрии, но больше ему нравится ставка на индивидуальный тотал голов Австрии больше 1,5.

«Австрийцы много моментов создают в каждом матче — три забили Польше, три забили Нидерландам. Да, ничего не забили, кроме гола в свои ворота, с французами, но там тоже моменты были», — приводит слова Генича «Рейтинг Букмекеров».

Эксперт отметил, что у Турции есть определенные проблемы в обороне, поэтому австрийцы способны забить несколько мячей.

Игра 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией пройдет сегодня, 2 июля. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию.

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