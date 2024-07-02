Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Лепёхин оценил игру Роналду в матче со сборной Словении эксклюзив

02 Июля 2024 • 13:10 Комментировать
Франция
1:0
Бельгия

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от побед сборной Франции над Бельгией и Португалии над Словенией.

- То, что Португалия не смогла выиграть у Словении в основное время, удивляет?

- Да нет. При определенных условиях проблемы возникают у всех. Соперник хорошо обороняется, умеет терпеть. Словенцы вчера терпели всю игру, у них были шансы, они хорошо выбегали в атаку. То есть команды, которые ниже классом, постоянно преподносят сюрпризы на больших турнирах. Те же грузины, например.  

- Роналду, который даже пенальти не смог забить в игре со Словенией, разочаровывает или он по-прежнему полезен своей команде?

- Футболист такого уровня и с такой харизмой в любом случае какую-то пользу приносит. Тем более мы видим, что он не просто отбывает номер. Криштиану двигается, играет. Проблемы в этом возрасте появляются с функциональным состоянием. Но у Роналду с этим все в порядке.  

- Словения не проиграла в группе ни одного матча. Как вам выступление этой сборной на Евро?

- Это команда без суперзвезд, но мне такие нравятся. Люди понимают свой уровень, свои возможности, ту игру, которая позволит им взять очки. Он не летают в облаках. Сейчас это большая редкость. Все хотят играть в определенный футбол, а могут или нет, разбираются по ходу турнира.  

- Португалия попала на Францию. Кто из этой пары пройдет дальше?

- Для меня французы фавориты, но на таких крупных турнирах всегда есть непредсказуемые результаты. Поэтому прогнозировать сложно. От французов всегда ждешь мощной игры, яркой, атакующей, с множеством моментов, но пока этого нет. Однако мы знаем, что на таких турнирах не обязательно с самого начала показывать фееричный футбол. Главное – набирать свои очки и побеждать.

- Мбаппе вас не разочаровывает своей игрой?

- Да. Видно, что человек пока не оправдывает ожидания, хотя они к нему завышенные. Не показывает чемпионской игры. 

- К Роналду тоже всегда тоже завышенные ожидания, но его сильно не критикуют.

- У меня к нему не завышенные ожидания. Он в таком возрасте играет на Евро. Я могу только восхищаться его движением, мотивацией. Думаю, ни у кого нет от него больших ожиданий, потому что все понимают, что природу не обманешь.

- Есть другие мировые звезды, которые разочаровывают своей игрой на Евро?

- Надо смотреть дальше, потому что роль звезд усиливается в стадии плей-офф, когда от одного эпизода зависит дальнейшее прохождение сборной.       

- Какую пару в финале хотели бы видеть?

- Испанию и Германию, но они встретятся в четвертьфинале. Поэтому из другой половины сетки надеюсь на англичан. У них сильный состав, но пока они не особо феерят.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Бельгии Сборная Словении Константин Лепёхин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
14:08
Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу
13:53
Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии
13:10
Лепёхин оценил игру Роналду в матче со сборной Словении
13:06
Балахнин: «Франция пока не может себя реализовать, но когда-то это произойдёт»
02:27
Рабио: «Меня не удивил вылет сборной Италии»
01:01
Канте не проигрывает в 19 подряд матчах крупных турниров – рекорд
01 Июля
23:44
Де Брёйне посчитал «глупостью» вопрос журналиста после вылета Бельгии 2
23:33
Рабио ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса»
23:30
Тедеско высказался о своём будущем в сборной Бельгии после раннего вылета с Евро-2024 1
23:26
Вертонген стал самым возрастным автором автогола на Евро
23:21
Дешам назвал проблему Маркуса Тюрама в сборной Франции
23:16
Кунде рассказал, чем его удивила сборная Бельгии
22:58
Тедеско высказался о будущем де Брёйне в сборной Бельгии
22:53
Коло-Муани прокомментировал победу над Бельгией на Евро-2024
22:46
Тедеско раскрыл игровой план Бельгии на матч против Франции
22:29
Де Брёйне прокомментировал поражение сборной Бельгии от Франции
22:24
Тедеско высказался после вылета Бельгии с Евро-2024
22:23
Рабио – о матче с Бельгией: «Мы заслужили победу»
22:10
Дешам назвал одну проблему Мбаппе
21:59
Дешам высказался после выхода Франции в четвертьфинал Евро-2024
21:54
Радимов: «Тедеско должен уйти»
21:51
Борис Игнатьев: «Бельгийцы достигли потолка и заслужили вылет с Евро»
21:48
На Евро-2024 забито уже девять автоголов
21:41
Лукаку уехал с Евро-2024 без засчитанных голов
21:33
Мостовой считает, что Дешам переиграл Тедеско
21:32
Из-за кого Бельгия помахала ручкой чемпионату Европы
21:25
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:22
Назван лучший игрок матча Франция – Бельгия — это не Мбаппе
21:15
Маккойст: «Рваная игра, рваный гол»
20:51
Прощай, де Брёйне: Франция выкинула Бельгию с Евро-2024 автоголом Вертонгена 8
20:45
Французы с рикошетом открыли счёт в конце матча со сборной Бельгии
20:40
Тедеско получил жёлтую карточку за разговоры в матче Франция – Бельгия
19:50
Сборные Франции и Бельгии не забили голов в первом тайме матча плей-офф Евро 1
19:30
Рабио пропустит возможный четвертьфинальный матч сборной Франции на Евро-2024
18:30
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 34
18:04
Сборные Франции и Бельгии назвали составы на матч плей-офф Евро-2024
17:55
Аршавин не сомневается в победителе матча сборных Франции и Бельгии
15:40
Мбаппе отреагировал на шутливые угрозы игрока сборной Бельгии
15:14
Де Брёйне высказался о претензиях фанатов сборной Бельгии
15:09
Де Брёйне оценил Мбаппе
15:05
Де Брёйне высказался перед матчем против Франции
13:33
Актуальная ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия Евро-2024 — 1 июля 2024
09:00
Франция – Бельгия: Вероятные стартовые составы на топовый матч плей-офф Евро-2024
04:13
Мбаппе – о матче против сборной Бельгии: «С Куртуа нам было бы сложнее»
02:33
Интересный прогноз и ставка на матч Франция – Бельгия плей-офф Евро-2024 – 1 июля 2024
02:04
Франция - Бельгия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июня
22:08
Мбаппе: «Маска ограничивает моё зрение, и я сильно потею»
21:41
Дешам назвал свою цель на матч с Бельгией
21:20
Мбаппе: «Мы ещё не готовы уйти в отпуск»
20:58
Мбаппе рассказал, что испытывал после полученной травмы носа
20:32
Рискованная ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия чемпионата Европы — 1 июля 2024
20:04
Наставник сборной Бельгии: «Лукаку остаётся ключевым игроком, даже если не забивает»
19:16
Тедеско: «Франция – сложный соперник»
19:12
Защитник сборной Бельгии пропустит встречу с Францией
18:36
Адамян объяснил, за счёт чего Франция пройдёт Бельгию
16:13
Прогноз и ставка на точный счёт матча Франция — Бельгия Евро-2024 — 1 июля 2024
12:46
Бельгии пришлось извиняться перед Мбаппе ещё до матча Евро-2024 2
29 Июня
20:34
Мбаппе тренируется без маски
18:18
Франция – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:23
Камавинга: Для Франции хорошо, что у Бельгии нет Куртуа
15:43
Сборная Франции показала новую маску Мбаппе
15:07
Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024
14:25
Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024
11:15
Футболист сборной Франции незамедлительно покинул расположение команды – известна причина
05:48
Меньян рассказал, как едва не подрался с Рабио
28 Июня
22:58
Рискованная ставка и прогноз на матч Франция – Бельгия Евро-2024 – 1 июля 2024
22:14
Масалитин: «У Бельгии кризис, команда не меняется 14 лет»
21:37
Упамекано: «Не переживаю из-за критики сборной Франции»
21:17
Аршавин назвал победителя Евро-2024 9
20:30
Шишкин назвал теневого фаворита Евро-2024
17:30
Сычёв: Дешам знает, как вовремя подвести команду к пику формы
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
27 Июня
22:18
Футболист сборной Бельгии: «Я очень, очень сильно боюсь Мбаппе»
21:56
Бесплатная ставка и прогноз на матч Франция – Бельгия Евро-2024 – 1 июля 2024
14:45
Тедеско пожаловался на организацию Евро-2024
10:37
Экс-игрок «Спартака» назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024
05:56
Де Брёйне оценил шансы сборной Бельгии в матче против Франции
26 Июня
22:38
Тедеско: «Против Франции будем играть на победу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
14:08 · Чемпионат Европы 2024
Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти
13:35 · Чемпионат Европы 2024
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «Роналду ещё больше проявит себя в следующих матчах» 2
12:40 · Чемпионат Европы 2024
Хаманн: «Роналду снова показал своё истинное лицо» 1
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Игрок НБА - о промахе Роналду: «А вот Лео Месси смог бы»
12:19 · Чемпионат Европы 2024
Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро
12:12 · Чемпионат Европы 2024
Сестра Роналду поддержала Криштиану после матча 1/8 финала Евро-2024 1
11:46 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Румынии: «Нужно отдать все силы, чтобы переписать историю»
11:14 · Чемпионат Европы 2024
Кирьяков: «Австрия может победить любого соперника, но и проиграть любому»
Все новости