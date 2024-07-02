Лепёхин оценил игру Роналду в матче со сборной Словении

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от побед сборной Франции над Бельгией и Португалии над Словенией.

- То, что Португалия не смогла выиграть у Словении в основное время, удивляет?

- Да нет. При определенных условиях проблемы возникают у всех. Соперник хорошо обороняется, умеет терпеть. Словенцы вчера терпели всю игру, у них были шансы, они хорошо выбегали в атаку. То есть команды, которые ниже классом, постоянно преподносят сюрпризы на больших турнирах. Те же грузины, например.

- Роналду, который даже пенальти не смог забить в игре со Словенией, разочаровывает или он по-прежнему полезен своей команде?

- Футболист такого уровня и с такой харизмой в любом случае какую-то пользу приносит. Тем более мы видим, что он не просто отбывает номер. Криштиану двигается, играет. Проблемы в этом возрасте появляются с функциональным состоянием. Но у Роналду с этим все в порядке.

- Словения не проиграла в группе ни одного матча. Как вам выступление этой сборной на Евро?

- Это команда без суперзвезд, но мне такие нравятся. Люди понимают свой уровень, свои возможности, ту игру, которая позволит им взять очки. Он не летают в облаках. Сейчас это большая редкость. Все хотят играть в определенный футбол, а могут или нет, разбираются по ходу турнира.

- Португалия попала на Францию. Кто из этой пары пройдет дальше?

- Для меня французы фавориты, но на таких крупных турнирах всегда есть непредсказуемые результаты. Поэтому прогнозировать сложно. От французов всегда ждешь мощной игры, яркой, атакующей, с множеством моментов, но пока этого нет. Однако мы знаем, что на таких турнирах не обязательно с самого начала показывать фееричный футбол. Главное – набирать свои очки и побеждать.

- Мбаппе вас не разочаровывает своей игрой?

- Да. Видно, что человек пока не оправдывает ожидания, хотя они к нему завышенные. Не показывает чемпионской игры.

- К Роналду тоже всегда тоже завышенные ожидания, но его сильно не критикуют.

- У меня к нему не завышенные ожидания. Он в таком возрасте играет на Евро. Я могу только восхищаться его движением, мотивацией. Думаю, ни у кого нет от него больших ожиданий, потому что все понимают, что природу не обманешь.

- Есть другие мировые звезды, которые разочаровывают своей игрой на Евро?

- Надо смотреть дальше, потому что роль звезд усиливается в стадии плей-офф, когда от одного эпизода зависит дальнейшее прохождение сборной.

- Какую пару в финале хотели бы видеть?

- Испанию и Германию, но они встретятся в четвертьфинале. Поэтому из другой половины сетки надеюсь на англичан. У них сильный состав, но пока они не особо феерят.

Реклама

Елена Григорьевская