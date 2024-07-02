Балахнин: «Франция пока не может себя реализовать, но когда-то это произойдёт»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от побед сборной Франции над Бельгией и Португалии над Словенией.

- Как вам матч Франция - Бельгия?

- Команды играли довольно медленно, осторожничали, никто не хотел рисковать, потому что цена ошибки была очень высока. Практически весь матч игра была именно такой. Тем не менее, Франция владела явной инициативой, создала больше моментов. В конце матча этой сборной помогло везение и упорство. Считаю эту победу справедливой.

- Сборная Франции в целом не разочаровывает своим выступлением на Евро? Она очень мало забивает.

- Нет. К матчу с ней все усиленно готовятся, насыщают оборону, которую очень сложно преодолеть. Даже такие мастера, как в сборной Франции, не всегда могут это сделать. А так с ними играет каждый соперник. Все понимают, что им нельзя давать пространство. Но это характерно для всех матчей данной стадии. Все игры идут как под копирку: одна команда тотально доминирует. Испания, например, владела мячом 75% времени, больше ста атак провела, нанесла 36 ударов по воротам. Это огромное преимущество, а результат матчей мы видим. Вторые команды просто выжидают. Они знают, что слабее, поэтому ищут моменты убежать и забить. И главное, они тоже имеют моменты. Даже у Грузии они были.

- От традиционных лидеров сборных все ждут голов, но их нет. В частности, если говорить о Мбаппе. Он вас не разочаровывает?

- Согласен, но это обусловлено тем, что я сказал. Дальше будет еще сложнее, потому что соперники будут сильнее. Тем более, к таким сильным футболистам, как Мбаппе, будет особое внимание. Это ведь игроки, делающие результат.

- Это относится и к Роналду, который даже пенальти не смог забить в игре со Словенией?

- Конечно. Он и выход один в один не использовал. Это из той же серии. Криштиану – это великий футболист, который много лет играет на высочайшем уровне. Он и сейчас не портит игру. Но это все равно уже не тот футболист, как раньше. Все это понимают. Но вы посмотрите, как к нему относятся его партнеры, как они его защищают. Роналду и сейчас остается явным лидером своей сборной. Хотя сам понимает, что у него уже не так хорошо все получается. Наверное, это его последний чемпионат Европы. Естественно, он хочет себя проявить.

- Словения не проиграла в группе ни одного матча. Как вам выступление этой сборной на Евро?

- Таким сборным хочется сказать огромное спасибо. Они хорошо готовы, изучают соперников. Только этим они могут взять – командной игрой. Уровень футболистов у них ниже. Словения проявила себя очень хорошо на этом Евро. Но уровень игроков явно сказывался.

- Франция теперь сыграет в четвертьфинале с Португалией. Кто продет дальше?

- Этот матч будет чем-то похож на игру Франции с Бельгией. С другой стороны, будет немного по-другому, потому что Португалию сложно представить в постоянной глухой обороне. Ведь там собраны техничные, быстрые футболисты, которые любят играть в интересный футбол.

- Все-таки Франции отдаете предпочтение?

- Я изначально ей отдавал предпочтение. Французы и правда хороши. Да, они пока не могут себя реализовать. Но это еще хуже для соперников, потому что когда-то это произойдет. У них огромный потенциал.

Елена Григорьевская