Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция

В матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Австрии сыграет против национальной команды Турции. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.
«Легкой победы команды Рангника я не предвижу. Учитывая уровень исполнителей у турок, жду от них хотя бы гола, на что австрийцы тоже ответят. Разбираться они будут за пределами 90 минут. Моя ставка - счет 1:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Матч сборных Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Еще в одном поединке сегодняшнего дня встретятся команды Нидерландов и Румынии.
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