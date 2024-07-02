Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция

«Легкой победы команды Рангника я не предвижу. Учитывая уровень исполнителей у турок, жду от них хотя бы гола, на что австрийцы тоже ответят. Разбираться они будут за пределами 90 минут. Моя ставка - счет 1:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».