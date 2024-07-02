Булыкин: «Роналду ещё больше проявит себя в следующих матчах»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Эксперт затронул игру звездного форварда Криштиану Роналду.

«Это просто неудачный день для Криштиану. Эта игра ещё больше закалит Роналду, и в следующих матчах он проявит себя ещё больше», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в овертайме 39-летний Криштиану не забил пенальти. В серии послематчевых 11-метровых Португалия одолела Словению со счетом 3:0. В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса сыграет против Франции.