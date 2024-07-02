Хаманн: «Роналду снова показал своё истинное лицо»

«Ему 39 лет, он проводит на поле все 120 минут, не забивает пенальти. Я в какой-то момент поверил, что Роналду стал командным игроком, но он снова показал свое истинное лицо. Криштиану не забивает пенальти, начинает рыдать. В этот момент я подумал, что все крутится вокруг него. После такого момента тренер должен был убрать его с поля. То, что Роналду стал командным игроком, это полный бред», - передает слова Хаманна Daily Mail.