Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»

Рулевой сборной Австрии Ральф Рангник высказался о матче против команды Турции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2024, проходящего в Германии.
«В команде все спокойно, никто не считает, что мы уже чего-то добились. Сейчас Евро только начинается для нас. Нужно начинать все с чистого листа, ведь начались матчи навылет. Нам необходимо жить в этом ритме и наслаждаться им каждую минуту», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля, на стадионе в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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