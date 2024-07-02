Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»

«В команде все спокойно, никто не считает, что мы уже чего-то добились. Сейчас Евро только начинается для нас. Нужно начинать все с чистого листа, ведь начались матчи навылет. Нам необходимо жить в этом ритме и наслаждаться им каждую минуту», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.