Почему сборная Испании – главный фаворит Евро-2024

Постепенно европейское первенство подходит к решающим стадиям, в которых количество «тёмных лошадок» сводится к минимуму. Да и если они доходят до стадий 1/8 или четвертьфинала, то их уже таковыми назвать нельзя. Но уже настала пора, когда фавориты встречаются между собой в битвах за выживание. На данный момент многие болельщики отдают предпочтение испанской сборной. И я объясню, почему это мнение имеет право на жизнь.

Оборона показывает класс

«Красная фурия» за весь турнир пропустила всего один гол. Согласитесь, это уже аргумент. Когда за четыре матча в графе пропущенных значится единичка, то уже можно данную тему активно не расписывать. Однако мы пойдем иным путём. Испанцы свой гол пропустили лишь из-за самострела, что можно списать на отсутствие фортуны. Да и дорогого стоит не пропустить ни одного гола в играх против Италии, Хорватии и Албании.

Атака не вызывает вопросов

Испанская сборная является одной из самых результативных команд на турнире. Подопечные Луиса де ла Фуэнте за четыре матча забили девять мячей, что является вторым показателем на турнире. Команда замечательно играет в контратаку и аналогично в позиционном нападении. Когда видишь такую игру, то сразу приходит ассоциация с испанской сборной версии 2008-2012 гг. Как будет дальше – покажет время.

Прошли проверку

Испанцы показали себя в играх против команд, которые также считались фаворитами. Считаю, что это очень важный фактор. Взять ту же сборную Германии, которая уже дошла до четвертьфинала, но мы ничего не можем сказать о её силе, так как встречалась она со сборными, которые уступают ей в классе. У испанской сборной ситуация противоположная. Свою силу испанцы с ходу показали против действующего бронзового призера ЧМ – сборной Хорватии. Удивительно, что мяч они отдали оппоненту, тем самым поймав их на контратаках. Счёт 3:0 является сам по себе очень красноречивым. Возможно, «шашечные» не заслуживали поражения, но абсолютно точно, что испанцы заслуживали победы.

Вторая игра против Италии даёт нам ещё больше поводов говорить о силе «Красной фурии». Во-первых, испанцы в той игре взяли мяч под контроль, чего не было в предыдущей игре. Следовательно, мы можем сделать вывод, что тренерский штаб может быть очень гибким. Вроде бы они могут и подстраиваться под оппонента, но в любом случае не откажутся от своей игры. Во-вторых, они победили действующего чемпиона Европы. Кто-то скажет, что таких итальянцев обыграть не так проблематично, но это только на первый взгляд. Ко второму туру «Скуадра адзурра» уже имела три очка, и психологически итальянцы были максимально раскрепощены, ничего не боясь. Но именно такую сборную испанцы закатали под плинтус, и счёт 1:0 не кажется справедливым, так как преимущество «Красной фурии» было куда более весомым.

Как бы то не было, но сборная Испания уверенно обыграла действующего чемпиона Европы, а также и бронзового призера мундиаля. И выйти из группы смерти с девятью очками – это кое-что да значит.

Уверенность позволит команде пройти как можно дальше

Команда Луиса де ла Фуэнте не дрожит в самый ответственный момент. Игра против сборной Грузии также важна для того, чтобы составить полный портрет испанцев. Одно дело – обыгрывать команду со схожим статусом. Другое – брать своё там, где являешься фаворитом. Всё-таки матч против албанцев не может быть показательным, так как на тот момент «Красная фурия» решила все свои задачи.

Показателен момент, как испанцы отреагировали на пропущенный мяч. Это уже был матч плей-офф, и в такие моменты нужно реагировать правильно, хладнокровно держа удар. В данной ситуации мы увидели, умеют ли испанцы преодолевать «автобусы». Как оказалось – да, умеют. На грузин обрушился град моментов, и крупная победа 4:1 является отражением того, что было на поле.

Кажется, если бы даже Кварацхелия закинул мяч за шиворот Симону, то непременно испанская сборная всё вернула бы на круги своя.

Нас ждёт волшебный четвертьфинал Германия – Испания. Данный матч нам поможет увидеть, что представляет собой немецкая сборная. За «бундестим» домашний стадион, а за испанцев – их уверенность. Посмотрим, что из этого возьмёт верх.