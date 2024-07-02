Игрок НБА - о промахе Роналду: «А вот Лео Месси смог бы»

Защитник баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» Джош Харт отреагировал на незабитый пенальти Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении.

«А вот Лео Месси смог бы», - поддел звездного португальца Харт в своих социальных сетях.

Напомним, что Роналду не смог реализовать 11-метровый в овертайме. Удар Криштиану парировал вратарь словенцев Ян Облак.

В серии пенальти Португалия оказалась сильнее Словении (3:0) и шагнула в четвертьфинал чемпионата Европы - 2024, где померяется силами с командой Франции. Встреча состоится 5 июля.