Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон может покинуть «скуадру адзурру» после неудачного выступления на чемпионате Европы – 2024. Об этом информируют журналисты Football-Italia.

Легендарный вратарь встретится с руководством федерации футбола Италии и обсудит с ними свое будущее. Не исключен вариант, при котором Буффон покинет команду после этой беседы.

На чемпионате Европы сборная Италии вылетела на стадии 1/8 финала. Подопечные Лучано Спаллетти проиграли команде Швейцарии со счетом 0:2. Таким образом, итальянская сборная сложила полномочия чемпиона Европы.