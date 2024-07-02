Сестра Роналду поддержала Криштиану после матча 1/8 финала Евро-2024

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, поддержала своего брата после матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 против Словении.

Девушка разместила в социальной сети фотографию Криштиану в объятиях наставника национальной команды Роберто Мартинеса. Она подписала снимок: «Мой король, выше голову».

Напомним, что в овертайме Криштиану не смог реализовать пенальти. Удар 39-летнего нападающего парировал вратарь Ян Облак.

В серии послематчевых пенальти сборная Португалии оказалась точнее Словении, победив со счетом 3:0. В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса сыграет против Франции.