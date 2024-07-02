Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024

Сборная Италии не сумела защитить свой титул, команда бесславно выступила на турнире и вылетела в 1/8 финала. Постараемся разобраться в проблемах итальянского футбола и понять, почему «Скуадра адзурра» сейчас в кризисе.

Кризис

Кризис сборной Италии сейчас очевиден. Итальянцы пропустили два последних мундиаля, более того, в последний раз они играли в плей-офф чемпионата мира в 2006 году, когда команда Марчелло Липпи в итоге выиграла титул. Да, «Скуадра адзурра» стала чемпионом Европы 3 года назад, но глобально это ничего не меняет, а многие в Италии продолжают считать ту победу аномальной.

На этот турнир сборная приехала далеко не фаворитом. Команда по ходу отборочного цикла имела множество проблем и пережила уход Роберто Манчини. Назначение Спаллетти виделось интересным ходом, однако недавний триумфатор чемпионата Италии так и не понял, что работа со сборной существенно отличается от работы с клубом. Любого тренера сборной критикуют за выбор состава, но Спаллетти досталось особенно сильно. Действительно, появление в заявке некоторых футболистов вызывало очень большие вопросы, в частности, это касается Фаджоли, который вообще не играл до мая из-за дисквалификации.

Но всё-таки проблемы сборной Италии не ограничиваются работой Спаллетти, хотя она была откровенно слабой. На свой победный чемпионат Европы Италия ехала в отличном составе, где были настоящие звёзды, а особняком стояли Бонуччи и Кьеллини, которые не только снимали все вопросы в защите, но и были настоящими лидерами раздевалки. В нынешней сборной Италии таких лидеров не нашлось. Что уж говорить, если главная звезда сборной – это вратарь. Увы, других звёзд «Скуадра адзурра» в составе не имела.

Провал лидеров

Стоит признать, что это поколение не может похвастаться по-настоящему высоким классом. Да, были надежды на Бареллу, Бастони и Димарко, но по разным причинам они не смогли проявить себя, хотя по игре против Албании казалось, что футболисты «Интера» будут вести команду к большим результатам. Не нашлось в сборной Италии и человека, который может что-то придумать в атаке. Центральный нападающий – вообще проблемная позиция для сборной, но даже с учётом этого Реттеги и Скамакка откровенно провалились. Есть вопросы и к остальным атакующим футболистам: замученный травмами Кьеза уже не такой лёгкий и опасный, как 3 года назад, а Дзаканьи кроме того удара в ворота Хорватии придумать ничего не сумел. Здесь стоит вспомнить о том, что на турнир не поехал Маттео Политано, набравший 15 очков по системе «гол+пас».

Проблемы итальянского футбола

Многие в Италии говорят о проблемах в детском и юношеском футболе, уж очень много было упущено и теперь угнаться за другими сборными будет сложно. Действительно, если посмотреть на заявку сборной Италии, то можно увидеть, что самым молодым футболистом является защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори, который во многом и спас команду в игре с Хорватией. В сборной Италии уже давно нет молодых звёздочек, которые бы сверкали. Это возвращает к вопросу о проблемах детского футбола и упущенных возможностях.

В этом сезоне Серии А вообще не было ярких молодых футболистов, которые могли бы играть за сборную Италии, кроме уже упомянутого Калафьори. Де Кетеларе, Зиркзее, Соуле, Карбони – эти футболисты проявляли себя ярко, но вот выступают они не за «Скуадру адзурру». Многие в Италии говорят о том, что молодым итальянцам не доверяют, и даже нет-нет да и идут разговоры о лимите, но, быть может, футболисты просто не выдерживают конкуренции. Очевидно, что в детском и юношеском футболе было много ошибок, и тем интереснее, что месяц назад сборная Италии выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17лет. Быть может, те изменения, которые происходили несколько лет назад, потихоньку дают свои плоды? Дублем в финале отметился нападающий «Милана» Франческо Камарда, будет интересно посмотреть, смогут ли он и его партнёры в ближайшее время ворваться во взрослый футбол.

Уже объявлено, что Лучано Спаллетти сохраняет свой пост, что в Италии встретили преимущественно со скепсисом. Перед ним стоит задача отобраться на чемпионат мира – 2026, и если этого не случится, положение будет катастрофическим. Пропускать 3 турнира подряд просто недопустимо. Спаллетти необходимо уже наконец перестроиться на полноценную работу со сборной со всеми её особенностями и обязательно интегрировать в неё новых футболистов, что весьма успешно делал Манчини, который вообще не боялся экспериментов. Очень может быть, что кто-то из героев юниорского Евро сыграет на мундиале через 2 года, если, конечно, «Скуадра адзурра» туда попадёт.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев