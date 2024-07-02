Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024

02 Июля 2024 • 13:20 Комментировать (1)

Сборная Италии не сумела защитить свой титул, команда бесславно выступила на турнире и вылетела в 1/8 финала. Постараемся разобраться в проблемах итальянского футбола и понять, почему «Скуадра адзурра» сейчас в кризисе.

Кризис

Кризис сборной Италии сейчас очевиден. Итальянцы пропустили два последних мундиаля, более того, в последний раз они играли в плей-офф чемпионата мира в 2006 году, когда команда Марчелло Липпи в итоге выиграла титул. Да, «Скуадра адзурра» стала чемпионом Европы 3 года назад, но глобально это ничего не меняет, а многие в Италии продолжают считать ту победу аномальной.

На этот турнир сборная приехала далеко не фаворитом. Команда по ходу отборочного цикла имела множество проблем и пережила уход Роберто Манчини. Назначение Спаллетти виделось интересным ходом, однако недавний триумфатор чемпионата Италии так и не понял, что работа со сборной существенно отличается от работы с клубом. Любого тренера сборной критикуют за выбор состава, но Спаллетти досталось особенно сильно. Действительно, появление в заявке некоторых футболистов вызывало очень большие вопросы, в частности, это касается Фаджоли, который вообще не играл до мая из-за дисквалификации.

Но всё-таки проблемы сборной Италии не ограничиваются работой Спаллетти, хотя она была откровенно слабой. На свой победный чемпионат Европы Италия ехала в отличном составе, где были настоящие звёзды, а особняком стояли Бонуччи и Кьеллини, которые не только снимали все вопросы в защите, но и были настоящими лидерами раздевалки. В нынешней сборной Италии таких лидеров не нашлось. Что уж говорить, если главная звезда сборной – это вратарь. Увы, других звёзд «Скуадра адзурра» в составе не имела.

Провал лидеров

Стоит признать, что это поколение не может похвастаться по-настоящему высоким классом. Да, были надежды на Бареллу, Бастони и Димарко, но по разным причинам они не смогли проявить себя, хотя по игре против Албании казалось, что футболисты «Интера» будут вести команду к большим результатам. Не нашлось в сборной Италии и человека, который может что-то придумать в атаке. Центральный нападающий – вообще проблемная позиция для сборной, но даже с учётом этого Реттеги и Скамакка откровенно провалились. Есть вопросы и к остальным атакующим футболистам: замученный травмами Кьеза уже не такой лёгкий и опасный, как 3 года назад, а Дзаканьи кроме того удара в ворота Хорватии придумать ничего не сумел. Здесь стоит вспомнить о том, что на турнир не поехал Маттео Политано, набравший 15 очков по системе «гол+пас».

Проблемы итальянского футбола

Многие в Италии говорят о проблемах в детском и юношеском футболе, уж очень много было упущено и теперь угнаться за другими сборными будет сложно. Действительно, если посмотреть на заявку сборной Италии, то можно увидеть, что самым молодым футболистом является защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори, который во многом и спас команду в игре с Хорватией. В сборной Италии уже давно нет молодых звёздочек, которые бы сверкали. Это возвращает к вопросу о проблемах детского футбола и упущенных возможностях.

В этом сезоне Серии А вообще не было ярких молодых футболистов, которые могли бы играть за сборную Италии, кроме уже упомянутого Калафьори. Де Кетеларе, Зиркзее, Соуле, Карбони – эти футболисты проявляли себя ярко, но вот выступают они не за «Скуадру адзурру». Многие в Италии говорят о том, что молодым итальянцам не доверяют, и даже нет-нет да и идут разговоры о лимите, но, быть может, футболисты просто не выдерживают конкуренции. Очевидно, что в детском и юношеском футболе было много ошибок, и тем интереснее, что месяц назад сборная Италии выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17лет. Быть может, те изменения, которые происходили несколько лет назад, потихоньку дают свои плоды? Дублем в финале отметился нападающий «Милана» Франческо Камарда, будет интересно посмотреть, смогут ли он и его партнёры в ближайшее время ворваться во взрослый футбол.

Уже объявлено, что Лучано Спаллетти сохраняет свой пост, что в Италии встретили преимущественно со скепсисом. Перед ним стоит задача отобраться на чемпионат мира – 2026, и если этого не случится, положение будет катастрофическим. Пропускать 3 турнира подряд просто недопустимо. Спаллетти необходимо уже наконец перестроиться на полноценную работу со сборной со всеми её особенностями и обязательно интегрировать в неё новых футболистов, что весьма успешно делал Манчини, который вообще не боялся экспериментов. Очень может быть, что кто-то из героев юниорского Евро сыграет на мундиале через 2 года, если, конечно, «Скуадра адзурра» туда попадёт.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии евро-2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vandalism
02 Июля 2024 в 13:44
то ли дело сборная РОССИИ - ни одного матча не проиграла! учитесь, макаронники позорные!
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Форвард «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд выбирает между двумя клубами
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
14:08 · Чемпионат Европы 2024
Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти
13:35 · Чемпионат Европы 2024
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «Роналду ещё больше проявит себя в следующих матчах» 2
12:40 · Чемпионат Европы 2024
Хаманн: «Роналду снова показал своё истинное лицо» 1
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Игрок НБА - о промахе Роналду: «А вот Лео Месси смог бы»
12:19 · Чемпионат Европы 2024
Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро
12:12 · Чемпионат Европы 2024
Сестра Роналду поддержала Криштиану после матча 1/8 финала Евро-2024 1
11:46 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Румынии: «Нужно отдать все силы, чтобы переписать историю»
11:14 · Чемпионат Европы 2024
Кирьяков: «Австрия может победить любого соперника, но и проиграть любому»
Все новости