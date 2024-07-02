Тренер Румынии: «Нужно отдать все силы, чтобы переписать историю»

«Нужно быть готовыми отдать все силы, чтобы переписать историю. Все поединки на таких турнирах трудные, выйти в ¼ финала невероятно тяжело. Нидерланды являются фаворитом в нашей встрече. У них собраны отличные игроки, но у нас тоже есть сильные стороны», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.