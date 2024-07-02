Тренер Румынии: «Нужно отдать все силы, чтобы переписать историю»

Наставник сборной Румынии Эдуард Йорданеску поделился мнением о предстоящем поединке 1/8 финала чемпионата Европы против команды Нидерландов.
«Нужно быть готовыми отдать все силы, чтобы переписать историю. Все поединки на таких турнирах трудные, выйти в ¼ финала невероятно тяжело. Нидерланды являются фаворитом в нашей встрече. У них собраны отличные игроки, но у нас тоже есть сильные стороны», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Поединок между сборными Румынии и Нидерландов состоится во вторник, 2 июля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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