Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса

Евро – это всегда не только шанс для команд выиграть значимый трофей. Зачастую крупные турниры могут стать трамплином для футболистов в их карьере. Так и на этом чемпионате Европы некоторые молодые игроки уже достаточно громко заявили о себе. Разбираем, кто пока что ярко зажигает на Евро.

Риккардо Калафьори

Выступление сборной Италии на этом Евро даже нельзя назвать неудачным. Наверное, более точным словом будет «позор». Команда Лучано Спаллетти еле вышла из группы, а потом и вовсе вылетела в 1/8 финала. Действующие обладатели Евро ничего не смогли противопоставить не самой мощной сборной Швейцарии, тем самым подарив зрителям сенсацию. Но даже во тьме сборной Италии можно выделить светлое пятно. Риккардо Калафьори стал истинным лидером сборной Италии. Возможно, именно его и не хватило итальянцам в матче против Швейцарии – защитник «Болоньи» пропустил матч из-за большого количества жёлтых карточек.

Итак, Риккардо Калафьори отыграл все три матча группового этапа без замен. Там он отметился и со знаком «+», и со знаком «-». В матче против Испании Калафьори срезал мяч в свои ворота, который и привёл к поражению. Но затем Риккардо внёс огромный вклад в то, чтобы Италия всё-таки вышла из группы. Когда Заккани забил гол на 98-й минуте против Хорватии, как раз Калафьори разогнал эту атаку и выдал идеальный пас на товарища по команде. У Риккардо можно выделить достаточное количество потрясающих качеств. Первое, что можно выделить – это умение собраться в нужный момент и взять на себя ответственность. В свои 22 года именно Калафьори разогнал одну из важнейших атак Италии на этом Евро. Второе – Риккардо классно умеет переходить из обороны в атаку. Он имеет потрясающую скорость для защитника, и отлично пользуется ей. Также у Калафьори плотный удар и достаточно хороший дриблинг. В защите итальянец тоже чувствует себя комфортно. На этом Евро выиграл 78 процентов единоборств, грамотно занимал позицию. Единственное, нужно действовать более аккуратно и получать меньше карточек.

Нико Уильямс

Игра сборной Испании на этом чемпионате Европы вызывает радость и даже восхищение. Мы уже хвалили команду Де ла Фуэнте в одной из наших статей. Теперь пришло время похвалить отдельно взятых игроков. Самым ярким футболистом в составе Испании наверняка все назовут Нико Уильямса. Пока что Испания выиграла все четыре матча, и в каждом из них (кроме заключительного матча группового этапа, где молодой вингер не играл) Уильямс был одним из лучших игроков и стал настоящим открытием этого чемпионата. Нико обладает практически всеми качествами, которые нужны топовому фланговому полузащитнику. У него потрясающая скорость, сногсшибательный дриблинг, хороший пас и удар.

На групповом этапе у Уильямса нет голов и голевых передач. Но это тот случай, когда статистика ничего не решает. Просто посмотрите игру сборной Испании, и вы сразу поймете, насколько Уильямс важен в схеме де ла Фуэнте. Нико просто кошмарит абсолютно всех защитников соперников. А в матче плей-офф против Грузии Уильямс уже стал и лучшим игроком статистически. На счету молодого вингера гол и результативная передача. Посмотрим, как Уильямс покажет себя дальше.

Николас Зейвальд

Сборная Австрии на этом турнире приятно удивила, если не сказать больше. Многие не давали австрийцам никаких шансов на выход из группы, ведь они попали в один квартет с Францией и Нидерландами. Но получилось как в легендарном моменте из фильма «Хранители», который впоследствии стал мемом: «Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной». Сборная Австрии вышла с первого места, а одним из творцов этого результата стал молодой полузащитник «РБ Лейпциг» Николас Зейвальд. Зейвальд отличился великолепной выносливостью на групповом этапе – он без замен провёл все три матча. В атаке Николас особо ничего не показал: нет голов и голевых передач.

Однако, как говорил классик, футбол не заключается в забивании голов. Защита – также важнейший компонент игры. И тут Зейвальд проявляет себя во всей красе. Австриец буквально цементирует центр поля и здорово читает игру соперников. Мы все знаем, в каком стиле играет «Лейпциг», поэтому для Зейвальда достаточно комфортно играть в прессинг. Причём делает это Николас очень здорово, постоянно обрывая атаки соперников. На групповом этапе у Зейвальда в среднем по 4,5 перехвата за игру. Сейчас австрийцы уже не выглядят аутсайдерами и способны побороться за медали. А Николас Зейвальд, кажется, уже значительно поднял себе цену. Сейчас опорника оценивают в 15 миллионов евро, но после чемпионата Европы ценник его, вероятно, вырастет в разы.

Марк Гуэи

Игра сборной Англии вызывает огромное количество вопросов, но главный – как при таком звёздном составе можно постоянно играть так сдержанно и аккуратно? Но всё же Саутгейт при достаточно скучной игре смог пройти Словакию в 1/8, и сборная Англии движется дальше. Понятно, что первыми скрипками в команде англичан являются уже всем знакомые Беллингем и Кейн, но мы попробуем выделить некое открытие этого Евро. Марк Гуэи не выглядел безальтернативным защитником в команде Саутгейта на данный турнир. Однако в данном случае тренер точно не прогадал.

Защитник смог отличиться одним ассистом, но это, безусловно, не главное. В обороне сборная Англии смотрится достаточно неплохо, и в этом огромная заслуга защитника «Кристал Пэлас». Гуэи быстр, неплохо читает мысли нападающих противника. Также у Марка отличный процент выигранных дуэлей на земле, то есть его очень тяжело обыграть один на один. Следующий матч сборной Англии как раз покажет, насколько Гуэи влияет на игру, так как Марк пропустит четвертьфинал из-за полученных двух жёлтых карточек.

Арда Гюлер

Турция достаточно неплохо ворвалась на этот чемпионат Европы. В турки заняли второе место, что в принципе логично. Проиграв только Португалии, Турция уверенно вышла из группы. Одним из самых ярких игроков в составе турок стал молодой полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер. В свои 19 лет Гюлер показывает очень зрелый футбол. Полузащитник демонстрирует все качества, которыми должен обладать игрок высочайшего уровня. Гюлер может забивать, пасовать, обыгрывать, создавать моменты. Молодой турок обладает и приличным дальним ударом, и классным дриблингом, и видением площадки.

Гюлер показывает отличные 94 процента точных передач, что является очень высоким показателем для его позиции атакующего полузащитника. В матче против Грузии Гюлер забил один из лучших голов (если не лучший) этого чемпионата Европы. «Турецкий Месси», как называют Гюлера, пока что выглядит одним из лидеров турецкой сборной. Он отлично организует атаки, может взять на себя роль самого активного в атаке. Если даже закрыть глаза на статистику, то можно просто увидеть, как от Арда Гюлера постоянно исходит угроза для соперников и активность, которая помогает создавать голевые моменты. Карло Анчелотти уже точно задумывается о том, чтобы на следующий сезон сделать Арда Гюлера основным игроком в обойме «сливочных». По крайней мере молодой полузащитник доказывает, что «Реал» точно не зря его приобрёл.