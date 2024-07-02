Кирьяков: «Австрия может победить любого соперника, но и проиграть любому»

Футбольный тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Австрии и Турции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Австрия может обыграть любого соперника, но и проиграть любому. Австрия способна обыграть и Турцию в 1/8, и Нидерланды или Румынию в четвертьфинале. Всё будет зависеть от настроя, мотивации и куража», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч между сборными Австрии и Турции состоится сегодня, 2 июля, на стадионе в Лейпциге. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель поединка станет участником ¼ финала Евро.