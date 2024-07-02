Экс-футболист сборной Португалии: «Команда должна благодарить Кошту за победу»

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в беседе с журналистами высказался о феноменальной игре вратаря Диогу Кошты в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Словенией. В серии пенальти голкипер парировал три удара.

«Кошта взял три пенальти и спас на последних минутах. Он специалист по пенальти. Сборная должна благодарить его за эту победу. Он объективно лучший игрок матча», - передает слова Канейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были португальцы – 3:0. В ¼ финала команде Роберто Мартинеса будет противостоять сборная Франции.