Дансо оценил уровень тренера Австрии Рангника

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо высказался о главном тренере национальной команды Ральфе Рангнике в преддверии встречи с Турцией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Рангник любит футбол и все, что с ним связано. Это настоящий профессионал своего дела. Со стороны вы это вряд ли поймете. Если не знаете его лично, то вам не понять его вовлеченность в процесс. Он делает все для того, чтобы у нас были лучшие условия и оптимальная готовность к игре», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Австрии и Турции пройдет сегодня, 2 июля. Стартовый свисток на стадионе в Лейпциге прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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