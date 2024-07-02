Дансо оценил уровень тренера Австрии Рангника

«Рангник любит футбол и все, что с ним связано. Это настоящий профессионал своего дела. Со стороны вы это вряд ли поймете. Если не знаете его лично, то вам не понять его вовлеченность в процесс. Он делает все для того, чтобы у нас были лучшие условия и оптимальная готовность к игре», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.