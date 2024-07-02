Корнеев рассказал, кто победит в четвертьфинале Франция - Португалия

Экс-футболист Игорь Корнеев поделился мыслями о четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции.
«Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится. Но у сборной Франции всё равно есть запас», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в 1/8 финала сборная Франции минимально переиграла Бельгию со счетом 1:0, а Португалия в серии пенальти прошла Словению (0:0, 3:0 по пенальти). Четвертьфинальный матч французов и португальцев состоится 5 июля.
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