Корнеев рассказал, кто победит в четвертьфинале Франция - Португалия

«Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится. Но у сборной Франции всё равно есть запас», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».