Дркушич ответил на вопрос о слёзах Роналду в матче Евро-2024

Словенский защитник Ваня Дркушич прокомментировал эмоциональную реакцию форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024.
«Роналду заплакал? Не видел, что он плакал. Не думаю, что стоит заострять внимание на эмоциях Криштиану, мы осложнили жизнь Португалии, да и не только им на этом турнире. И этим реально стоит гордиться», - передает слова Дркушича «РБ Спорт».
Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были португальцы, победившие 3:0. В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Франции.
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