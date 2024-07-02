Дркушич ответил на вопрос о слёзах Роналду в матче Евро-2024

«Роналду заплакал? Не видел, что он плакал. Не думаю, что стоит заострять внимание на эмоциях Криштиану, мы осложнили жизнь Португалии, да и не только им на этом турнире. И этим реально стоит гордиться», - передает слова Дркушича «РБ Спорт».