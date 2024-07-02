Дансо высказал мнение о матче Австрии против Турции на Евро

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против команды Турции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Нашей команде нужно твердо стоять на ногах. Мы всегда верили в себя и знали, что можем пройти очень далеко. Если мы продолжим играть так, как на групповом этапе, то можем выиграть этот матч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Поединок между сборными Австрии и Турции пройдет во вторник, 2 июля. Встреча состоится на стадионе в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени. Еще в одном матче игрового дня сыграют сборные Румынии и Нидерландов.
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