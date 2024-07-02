Дансо высказал мнение о матче Австрии против Турции на Евро

«Нашей команде нужно твердо стоять на ногах. Мы всегда верили в себя и знали, что можем пройти очень далеко. Если мы продолжим играть так, как на групповом этапе, то можем выиграть этот матч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.