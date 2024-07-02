Куман высказался о матче Нидерландов против Румынии

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем поединке против национальной команды Румынии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Я жду агрессивной игры от Румынии. Это физически сильная сборная, что дает им преимущество в защите. Также они очень опасны при стандартных положениях», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок сборных Нидерландов и Румынии состоится во вторник, 2 июля, на стадионе в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что в другом поединке сегодняшнего дня встретятся Австрия и Турция.