Игрок Словении рассказал, как удалось нейтрализовать Роналду

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич дал комментарий после поединка против Португалии в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Он рассказал, как команда действовала против нападающего Криштиану Роналду.

«Мы понимали, что нужно действовать компактно и агрессивно с первых минут. Такому футболисту нельзя давать слишком много пространства, потому что он этим воспользуется и забьёт. Мы неплохо с ним справились», - передает слова Дркушича «РБ Спорт».

Поединок между Португалией и Словенией завершился вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были подопечные Роберто Мартинеса – 3:0.