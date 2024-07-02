Бийол высказался о поражении в матче с Португалией

«Горжусь нашей командой, мы выложились на 100 процентов. Довели встречу до серии пенальти, где нам не повезло. Но мы все равно должны гордиться своим выступлением. Конечно, хотелось одержать победу, но мы еще вернемся. Словения показала, что может соперничать с лучшими. Это было не в последний раз», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.