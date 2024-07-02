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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бийол высказался о поражении в матче с Португалией

02 Июля 2024 • 09:52 Комментировать

Защитник сборной Словении Яка Бийол пообщался с журналистами после поединка с Португалией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Горжусь нашей командой, мы выложились на 100 процентов. Довели встречу до серии пенальти, где нам не повезло. Но мы все равно должны гордиться своим выступлением. Конечно, хотелось одержать победу, но мы еще вернемся. Словения показала, что может соперничать с лучшими. Это было не в последний раз», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Португалия была намного точнее словенцев – 3:0.

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