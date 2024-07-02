Пименов назвал решающий эпизод матча 1/8 финала Португалия - Словения

Бывший футболист Руслан Пименов высказался о поединке между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Эксперт выделил решающий момент этого противостояния.

«Эпизод с Шешко всё решил. Словенцы выглядели лучше, были близки к голу, но в итоге всё, пожалуй, перекосило. Не забиваешь ты - другая команда победит. Такие моменты нужно реализовывать», - поделился мнением Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Шешко в овертайме не реализовал выход один на один с вратарем сборной Португалии. В серии послематчевых пенальти Словенцы уступили со счетом 0:3.