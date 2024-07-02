Тарпищев: «Бывший тренер «Спартака» показал себя выше всяких похвал на Евро»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о работе главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина на чемпионате Европы – 2024.

«Я бы похвалил Якина. Бывший тренер «Спартака» показал себя выше всяких похвал на этом Евро. Думаю, швейцарцы пока не сказали последнего слова», - передает слова Тарпищева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Якина сборная Швейцарии преодолела групповой этап, а в 1/8 финала уверенно победила Италию со счетом 2:0. В четвертьфинале чемпионата Европы швейцарской команде будет противостоять сборная Англии, которая со скрипом прошла Словакию.