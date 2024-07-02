Терри эмоционально отреагировал на насмешку в адрес Роналду

Во время матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Словении телеканал BBC назвал звездного нападающего Криштиану Роналду «Misstiano Penaldo». Это произошло после неудачного пенальти в исполнении 39-летнего футболиста.

На этот момент обратил бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри.

«BBC, это позор!», - оставил сообщение Терри в своих социальных сетях.

Напомним, что в серии послематчевых пенальти Криштиану исправился, реализовав свою попытку. Португалия победила со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал Евро. Следующий матч подопечные Роберто Мартинеса проведут с Францией.