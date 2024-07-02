Бернарду Силва раскрыл мысли Роналду перед промахом с пенальти

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал промах Криштиану Роналду с 11-метровой отметки в матче со Словенией на Евро-2024.
«Роналду допустил ошибку, но ошибаются только те, кто может принять за это ответственность. Криштиану любит такие важные моменты. Он думал, что забьет. Мы можем оказаться практически на дне, но Диогу Кошта удержал нас на плаву», - передает слова футболиста Record.
Напомним, что матч сборных Португалии и Словении завершился вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Роберто Мартинеса – 3:0.
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