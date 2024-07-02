Бернарду Силва раскрыл мысли Роналду перед промахом с пенальти

«Роналду допустил ошибку, но ошибаются только те, кто может принять за это ответственность. Криштиану любит такие важные моменты. Он думал, что забьет. Мы можем оказаться практически на дне, но Диогу Кошта удержал нас на плаву», - передает слова футболиста Record.