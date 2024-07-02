Роналду заставил свою маму расплакаться во время матча Евро-2024

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии играла против национальной команды Словении. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

В овертайме португальцы получили возможность вырвать победу после назначения пенальти на Диогу Жоте. К точке подошел нападающий Криштиану Роналду и не реализовал попытку. Мяч парировал голкипер словенцев Ян Облак.

После неудачи КриРо расплакалась его мама, которая присутствовала на трибунах стадиона. Сам 39-летний нападающий также не смог сдержать слез после своей осечки.

Судьба встречи решилась в серии пенальти, в которой Португалия была намного точнее – 3:0.