Роналду и Мбаппе встретятся в четвертьфинале Евро

Накануне состоялись очередные матчи 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. В первом поединке сборная Франции минимально обыграла Бельгию со счетом 1:0. Судьбу встречи решил автогол защитника Яна Вертонгена.

Во втором сборная Португалии встречалась с командой Словении. Матч завершился вничью со счетом 0:0. Судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, в которой точнее были подопечные Роберто Мартинеса – 3:0.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата Европы состоится встреча португальца Криштиану Роналду и француза Килиана Мбаппе. Матч пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля.