Радимов рассказал, чем его удивила Бельгия в матче с Францией

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов остался недоволен игрой сборной Бельгии против Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«Меня удивляет, что бельгийцы с таким составом в какой‑то момент перестали атаковать и созидать. С таким составом сборная Бельгии должна более ярко играть в атаке», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что поединок завершился минимальным поражением Бельгии со счетом 0:1. Автогол в концовке встречи забил защитник Ян Вертонген. Благодаря победе Франция шагнула в четвертьфинал Евро, где сыграет против Португалии.
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