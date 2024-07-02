Генич назвал демоном футболиста сборной Португалии

Популярный российский комментатор Константин Генич высказался о серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении.

«Диогу Кошта - демон», - написал Генич в своих социальных сетях.

Напомним, что основное время матча и овертайм завершились вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти голкипер сборной Португалии Кошта парировал три удара словенцев. Его партнеры оказались точны с точки, португальцы победили – 3:0.

В рамках ¼ финала чемпионата Европы сборная Португалии будет противостоять национальной команде Франции. Игра пройдет 5 июля.