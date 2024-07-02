В Англии высмеяли Роналду после незабитого пенальти

Известный телеканал BBC посмеялся над звездным нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду во время поединка против Словении на чемпионате Европы – 2024.

В овертайме 39-летний форвард не смог реализовать пенальти, удар в его исполнении парировал голкипер Ян Облак. После неудачи Криштиану в трансляции BBC вместо фамилии Роналду появилась надпись Misstiano Penaldo.

Португалия одержала победу над Словенией в серии пенальти со счетом 3:0. Стоит отметить, что в серии Криштиану поразил ворота соперника.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии встретится с национальной командой Франции.