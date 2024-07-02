Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящей встрече с Португалией в рамках ¼ финала чемпионата Европы – 2024.

«Впереди у нас тяжелая игра против Франции. Эта команда является одним из фаворитов Евро. Но мы готовы к бою, команда заряжена», - передает слова 39-летнего нападающего Metro.

В матче 1/8 финала Португалия в серии 11-метровых ударов одолела Словению со счетом 3:0. В овертайме Криштиану не смог реализовать пенальти. Удар 39-летнего нападающего парировал Ян Облак.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится на стадионе в Гамбурге 5 июля.