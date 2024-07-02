Фонте рассказал, как Роналду влияет на сборную Португалии

Экс-футболист сборной Португалии Жозе Фонте высказался в поддержку 39-летнего нападающего Криштиану Роналду, не забившего пока ни одного гола на чемпионате Европы – 2024.

«Криштиану всегда вел команду за собой. Кроме создания командной атмосферы, я видел в этом возможность учиться у лучших. Роналду всегда пытается сделать свою команду лучше. При нем создается хорошая атмосфера для работы», - передает слова Фонте BBC.

Во вчерашнем поединке 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Роналду не реализовал пенальти в овертайме. Несмотря на это, сборная Португалии смогла пройти Словению. В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса встретится с Францией.