Кирьяков назвал две команды, которые могут выиграть Евро

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился мыслями о предстоящем поединке между сборными Германии и Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Велика вероятность, что победитель этой пары станет чемпионом Европы. На мой взгляд, матч между Испанией и Германией - это скрытый финал Евро», - передает слова Кирьякова Legalbet.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Испании крупно победила Грузию со счетом 4:1, а Германия оказалась сильнее Дании (2:0).

Матч ¼ финала между этими командами состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.