Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

Звездный вингер «Аль-Насра» Садио Мане прокомментировал слезы португальца Криштиану Роналду после нереализованного пенальти в овертайме матча Евро-2024 со Словенией.

«Ты по-прежнему остаешься великим чемпионом», - обратился сенегальский футболист к 39-летнему одноклубнику посредством социальных сетей.

Напомним, что игровое время матча Португалия – Словения завершилось вничью со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти команда Роберто Мартинеса уверенно одолела соперника – 3:0. Удары реализовали Роналду, Фернандеш и Силва.

В четвертьфинале Португалии будет противостоять сборная Франции.