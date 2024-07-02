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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

02 Июля 2024 • 07:33 Комментировать

Звездный вингер «Аль-Насра» Садио Мане прокомментировал слезы португальца Криштиану Роналду после нереализованного пенальти в овертайме матча Евро-2024 со Словенией.

«Ты по-прежнему остаешься великим чемпионом», - обратился сенегальский футболист к 39-летнему одноклубнику посредством социальных сетей.

Напомним, что игровое время матча Португалия – Словения завершилось вничью со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти команда Роберто Мартинеса уверенно одолела соперника – 3:0. Удары реализовали Роналду, Фернандеш и Силва.

В четвертьфинале Португалии будет противостоять сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Садио Мане ещё теги
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