Роналду установил антирекорд футбола в XXI веке

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 против команды Словении. В овертайме 39-летний нападающий не забил 11-метровый удар. Пенальти в исполнении форварда отбил Ян Облак.

Для Криштиану этот пенальти стал первым незабитым с февраля 2022 года. По данным Sofascore, Роналду стал первым европейцем в XXI веке, который не реализовал три 11-метровых на больших турнирах национальных команд. Ранее он не забивал против Австрии на Евро-2016 и Ирана на ЧМ-2018.

Сборная Португалии победила Словению в серии пенальти. В ¼ финала подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Франции.