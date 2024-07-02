Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго порадовался за бывшего игрока клуба Криштиану Роналду.

39-летний португалец провёл неоднозначный матч против Словении в 1/8 финала Евро-2024: звёздный ветеран не забил пенальти и не реализовал ни одного из восьми ударов по воротам по ходу встречи, зато был точен в серии послематчевых одиннадцатиметровых (3:0).

После завершения поединка Роналду опубликовал пост в социальных сетях, который кратко прокомментировал Родриго: «Легенда», – написал 23-летний бразилец.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля.