Сборные Португалии и Словении выдали самую короткую серию пенальти в истории Евро

Впервые в истории чемпионата Европы на выявление победителя в серии пенальти потребовалось всего шесть ударов.

Португальцы и словенцы не забили друг другу после 120 минут основного и дополнительного времени, а в послематчевой серии точно била только команда Роберто Мартинеса – 3:0.

Как отмечает BBC, это первый в истории Евро случай, когда серия пенальти завершилась со счётом 3:0. Сборная Словении – первая команда, не реализовавшая ни одного послематчевого пенальти. Никогда раньше победитель «лотереи» на чемпионате Европы не определялся за шесть ударов.

В четвертьфинале сборная Португалии сыграет против Франции. Поединок пройдёт 5 июля.