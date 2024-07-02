Облак: «Поздравляю Португалию с заслуженной победой»

Голкипер сборной Словении Ян Облак побеседовал с журналистами после вылета своей команды с Евро-2024.

Словенцы уступили сборной Португалии в серии пенальти (0:3) после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. На 105-й минуте Облак отразил удар Криштиану Роналду с точки, но не смог повторить успех, когда дело дошло до послематчевых одиннадцатиметровых.

«К сожалению, не сложилось. Атмосфера здесь просто потрясающая, и от этого сейчас ещё тяжелее.

Все видели, что произошло в дополнительное время. Мы могли забить, но нам, наверное, не хватило удачи. В итоге Португалия выиграла заслуженно, поздравляю. Конечно, мы недовольны результатом, мы приложили огромные усилия для выхода в четвертьфинал», – цитирует BBC Облака.