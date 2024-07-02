Тренер сборной Словении: «Очень обидно, но Португалия заслужила пройти дальше»

Наставник сборной Словении Матьяж Кек поделился впечатлениями после матча с Португалией, проигранного в серии пенальти.

Команды не забили голов в основное и дополнительное время, а в послематчевой серии вратарь Диогу Кошта принёс португальцам победу, отразив три удара (3:0).

«Конечно, мы расстроены, но можно посмотреть на это и с другой стороны. Надеюсь, этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.

Мне жаль болельщиков, так энергично поддерживавших нас. К сожалению, мы проиграли, но сборная Португалии заслужила пройти дальше. Хочу поздравить соперников – нужно знать, как выигрывать серию пенальти», – передаёт пресс-служба УЕФА слова Кека.