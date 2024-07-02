Рабио: «Меня не удивил вылет сборной Италии»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио признался, что неудача Италии на Евро-2024 не стала для него неожиданностью.

Итальянцы в статусе действующих чемпионов Европы уступили сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала (0:2).

«Исходя из того, что мы видели на групповом этапе, этого вполне можно было ожидать. Швейцария выступила намного лучше, и я не могу сказать, что был удивлён вылетом Италии. Это молодая команда с новым тренером, нужно дать им время. У итальянцев ещё будет возможность добиться большего в ближайшие годы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Рабио, высказавшегося после победы сборной Франции над Бельгией в 1/8 финала (1:0).