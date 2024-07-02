Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после победы над Словенией

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

39-летний капитан португальцев вновь не забил в игровое время – прервать голевую засуху не помог даже пенальти. Команды не выявили победителя после 120 минут, а в в послематчевой серии одиннадцатиметровых гораздо точнее оказалась команда Мартинеса – 3:0. Один из ударов реализовал Роналду, исправившийся за промах в экстра-тайме.

«Роналду не забил пенальти по ходу матча, но затем сыграл решающую роль. Он открыл серию пенальти, проложил путь к победе в ней.

Криштиану – наш капитан, и он показал, что нельзя сдаваться даже в трудные моменты, нужно продолжать идти вперёд. Это была наглядная демонстрация того, как следует вести себя в таких ситуациях», – заявил в послематчевом интервью Мартинес.