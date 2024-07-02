Роберто Мартинес назвал секрет победы сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями после выхода своей команды в четвертьфинал Евро-2024.

Португальцы обыграли сборную Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) благодаря трём отражённым ударам голкипера Диогу Кошты. В основное и дополнительное время голов забито не было.

«Наш секрет – Диогу Кошта, главный скрытый секрет всего европейского футбола. Сегодня он проявил себя на новом уровне, был великолепен, когда спас при выходе соперников один на один, а затем сохранил концентрацию в серии пенальти и сделал три сэйва. Мы должны гордиться им.

Плей-офф – это отдельный турнир, здесь свои нюансы. В нашей раздевалке царит невероятная атмосфера», – приводит пресс-служба УЕФА слова Мартинеса.