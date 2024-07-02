Роналду поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Португалии стала четвертьфиналистом чемпионата Европы. В понедельник вечером команда Роберто Мартинеса обыграла Словению. Добыть билет в следующую стадию турнира португальцы смогли лишь по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.

Вскоре после игры Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Футболист показал несколько фотографий, в том числе те, на которых команда празднует успех.

«Невыразимые моменты. Давайте отдадим все силы! Спасибо, Португалия», - написал Роналду под фото.

Отметим, что между дополнительными таймами 39-летний Роналду расплакался из-за незабитого пенальти.

В четвертьфинале Евро-2024 Португалия сыграет против Франции.

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