Роналду после матча снова пустил слезу

Сборная Португалии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, но лично для Криштиану Роналду ложкой дёгтя стал незабитый пенальти в первом дополнительном тайме. Звёздный форвард был так расстроен, что даже расплакался прямо на поле.

После игры Роналду снова растрогался, давая ряд интервью представителям средств массовой информации.

«Даже у самых сильных людей бывают такие дни. Я был подавлен, и мне было грустно, потому что команде очень нужен был мой гол. Я не могу сейчас говорить. Я поговорю позже, поговорю позже», - сказал Роналду со слезами на глазах, о чём докладывает A Bola.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции.

Роналду сделал заявление о незабитом пенальти