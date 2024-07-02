Бонуччи может вернуться в сборную Италии в новой роли

Бывший центральный защитник Леонардо Бонуччи ведёт переговоры о возвращении в сборную Италии.

37-летний итальянец недавно повесил бутсы на гвоздь – его последним клубом стал турецкий «Фенербахче». Как сообщает инсайдер Николо Скира, в ближайшее время Бонуччи может получить должность в тренерском штабе Лучано Спаллетти в сборной Италии. Переговоры между сторонами уже стартовали.

«Скуадра адзурра» неудачно выступила на Евро-2024, уступив сборной Швейцарии на стадии 1/8 финала (0:2). Несмотря на провал, Спаллетти сохранил свой пост – он будет готовить команду к чемпионату мира – 2026.